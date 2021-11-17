Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde özel halk otobüsünden iki yolcu tarafından çalınan koltuklar, polis ekipleri tarafından bulunup şoföre teslim edildi.

Haberler - DHA 17.11.2021 - 17:18

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi - 1

'ın Antakya ilçesinde yaşanan olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi.

Şoför Süleyman Çolak, aracını temizlediği sırada arka bölümdeki 2 koltuğun yerinde olmadığını fark etti. 

BİNDİKLERİ OTOBÜSÜN KOLTUKLARINI ÇALDILAR (VİDEO)

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi - 2

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, iki yolcunun koltukları söküp aracın arka kapısından indiğini tespit etti.

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi - 3

Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin H.K. ve O.K. olduğunu belirledi. 

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi - 4

Şüpheliler, dün adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı, çalıntı koltuklar da ele geçirildi.

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi - 5

Ekipler, bugün şoför Çolak'a çalınan koltukları teslim etti. Koltukları yerine monte eden Çolak, polis ekiplerine teşekkür etti.

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi - 6

Çolak "Başımızdan böyle bir olay geçtiği için elbette üzgünüm, inşallah bir daha yaşanmaz. Emniyet ekipleri sağ olsunlar, hemen harekete geçtiler, ilgilendiler" dedi.

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi - 7

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi - 8
Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi - 9
Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi - 10

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