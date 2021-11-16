Seyahat ettikleri otobüsün koltuklarını çaldılar

Hatay’da kimliği belirsiz 2 kişi, seyahat ettikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çaldı. Özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, son durağa geldiğinde aracını temizlerken arka bölümdeki iki koltuğun yerinde olmadığını fark etti. Çolak, 21 yıldır şoförlük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.
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