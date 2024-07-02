Havai fişek fabrikasındaki facianın üzerinden 4 yıl geçti

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C. ile Asiye A, Erşan Ö, Hasan Ali V. ve Aslı B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2020'de kabul edildi.

8 duruşmanın yapıldığı davada, ikinci celsede iş güvenliği uzmanı Aslı B. ve üçüncü duruşmada sorumlu müdür Asiye A. ile Erşan Ö, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle tahliye edildi.



Davanın 28 Şubat 2022'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahipleri Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl üçer ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'nin tahliyesine karar verdi.