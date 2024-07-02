Havai fişek fabrikasındaki facianın üzerinden 4 yıl geçti
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 4 yıl önce 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davanın dosyasının Yargıtay'daki incelemesi devam ediyor. 200 sayfalık bilirkişi raporunda da yaklaşık 30 ton TNT'ye eş değer 12,6 ton piroteknik malzemenin 6 kez infilak ettiği belirtilmişti.
Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm arazide kurulu fabrikada 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen patlama, olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyuldu.
Patlama nedeniyle fabrikanın iki yakasında bulunan Yukarıçalıca ve Akarca mahallelerindeki evlerin camları kırıldı, kapılar eşiklerinden ayrıldı, çatı ve tavanlarda açılmalar meydana geldi. Mahallelerdeki ekinler de savrulan küller nedeniyle zarar gördü.