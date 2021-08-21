Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 21.08.2021 - 15:46
Heybeliada'da Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULDU: ADA HALKI PET ŞİŞELERLE SU TAŞIDI
İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklama şöyle:
''Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada'da orman yangını olduğu ihbarı üzerine bölgeye KEGM-3 botunu sevk etti. KEGM-3, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.
Acil durum müdahale gemisi Nene Hatun ile KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye intikal etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını belirtti.
İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Heybeliada'da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız.