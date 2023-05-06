Hıdırellez'in anlamı nedir, neden kutlanır, kutlamalar ne zaman bitiyor? İşte Hıdırellez kutlama tarihleri

2017 yılında "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kaydettirilen Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli ritüellerle geçiyor. "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor. Peki, Hıdırellez'in anlamı nedir, neden kutlanır, kutlamalar ne zaman bitiyor? İşte Hıdırellez kutlama tarihleri...

Hıdırellez'in anlamı nedir, neden kutlanır, kutlamalar ne zaman bitiyor? İşte Hıdırellez kutlama tarihleri - 1

Hızır ve İlyâs isimlerinin halk ağzında aldığı şekilden ibaret olan hıdrellez, kökü İslâm öncesi eski Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu yaz bayramlarına dayanan, Hızır yahut Hızır ve İlyâs kavramları etrafında dinî bir muhtevaya bürünmüş halk bayramının adıdır.

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Hıdırellez'in anlamı nedir, neden kutlanır, kutlamalar ne zaman bitiyor? İşte Hıdırellez kutlama tarihleri - 2

HIDIRELLEZ KUTLAMA TARİHLERİ

Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan ve her yıl 5 Mayıs'ta başlayan "Hıdırellez", Anadolu, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak değerlendiriliyor. Hıdırellez kutlamaları 6 Mayıs'ta da devam ediyor.

Hıdırellez'in anlamı nedir, neden kutlanır, kutlamalar ne zaman bitiyor? İşte Hıdırellez kutlama tarihleri - 3

NEDEN MAYIS AYINDA KUTLANIR?

Osmanlı Devleti’nde 6 Mayıs (23 Nisan) halk arasında yaz mevsiminin başlangıç tarihi sayılmaktaydı. Nitekim eski takvimde yıl ikiye ayrılmış olup 23 Nisan’dan (6 Mayıs) 26 Ekim’e (8 Kasım) kadar süren 186 gün “Hızır günleri” adıyla yaz mevsimini, 23 Nisan’a kadar devam eden 179 gün de “Kasım günleri” adıyla kış mevsimini oluşturuyordu. Hıdrellez de kışın sona erip yazın başladığı gün olarak kutlanmaktadır.

Hıdırellez'in anlamı nedir, neden kutlanır, kutlamalar ne zaman bitiyor? İşte Hıdırellez kutlama tarihleri - 4

HIDIRELLEZ ANLAYIŞI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hıdrellez, halk arasında ölümsüzlük sırrına erdiklerine ve biri karada, diğeri denizde darda kalanlara yardım ettiklerine inanılan Hızır ve İlyâs peygamberlerin yılda bir defa bir araya geldikleri gün olarak kabul edilir. Ancak bu beraberlikte, ismi yaşatılmasına rağmen uygulamada İlyâs’ın şahsiyeti tamamıyla silinerek Hızır motifi öne çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu bayramda icra edilen bütün merasimler Hızır’la ilgilidir. Bunun temel sebebi, İslâm öncesi devirlerde yukarıda zikredilen üç büyük kültürün hâkim olduğu alanda bu yaz bayramı vesilesiyle kültleri kutlanan insan üstü varlıkların daha ziyade Hızır’ın şahsiyetine uygun düşmesi ve onunla özdeşleşmesidir.

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