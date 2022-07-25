Hırsız sandığı motosikletliye otomobiliyle çarptı

Yaşadıklarını anlatan Kemal Merkit, "Olay günü izinliydim. Bir arkadaşımın motosikletini ödünç aldım ve Olimpiyat Köyü'ndeki başka bir arkadaşımı ziyarete gittim. Bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra eve dönmek için tekrar motosikletle harekete geçtim. Bu sırada ters şeritten gelen E.Y., alkollü bir şekilde, bilerek bana 80 kilometre hızla çarptı. Sonradan öğrendiğime göre beni motosikletini çalan kişi zannetmiş. Ardından beni olay yerinde bırakıp, küfürler ederek otomobiliyle geri geri giderek kaçmaya başladı. Yaşadığım insanın binde bir başına gelebilecek, çok anlık bir olaydı. Düşünün, evinize gidiyorsunuz ve adamın biri geliyor, bilerek otomobiliyle size çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle düştüm ve yerden kalkamadım. Sadece çığlık attım. Kulağımda yüzde 40 işitme kaybı var. Bacaklarım da oldukça kötü durumdaydı, felç olduğumu zannettim. Daha sonra kendisiyle hiç görüşmedim, bir özür dilemesini bekledim ama onu bile yapmadı" diye konuştu.