Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü

Şişli'de 19 Ocak 2007 günü Agos binasının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için, ölümünün 16'ncı yılında Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Törene eşi Rakel Dink, çocukları, Hrant Dink'in kardeşleri ve sevenleri katıldı.
Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına eşi Rakel Dink tarafından güller konuldu.
Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00'te, suikaste uğradığı Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlenecek.
Dink'in fotoğrafı ve güvercin görüntüleri geceden apartmana yansıtıldı.
Anma töreninin yapılacağı alanda kalabalık oluşmaya başladı.
Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Halaskargazi Caddesi'nin girişine çelik bariyerler konulurken polis ekipleri vatandaşların üzerinde üst taraması yaptı.
Güvenlik önlemleri doğrultusunda, Halaskargazi Caddesi'nin bir bölümü saat 11.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak, metro da 13.00'ten itibaren Osmanbey durağında durmayacak.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Dink cinayeti davasını 26 Mart 2021'de karara bağladı. Dosyadaki Yargıtay incelemesi sürüyor.