Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü

Bugün gazeteci Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü. Dink'in silahlı saldırıya uğradığı İstanbul Şişli'de saat 15.00'te anma töreni yapılacak. Tören öncesi ise Dink, Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü - 1

Şişli'de 19 Ocak 2007 günü Agos binasının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için, ölümünün 16'ncı yılında Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri  başında anma töreni düzenlendi.

Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü - 2

Törene eşi Rakel Dink, çocukları, Hrant Dink'in kardeşleri ve sevenleri katıldı.

Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü - 3

Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına eşi Rakel Dink tarafından güller konuldu.

Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü - 4

Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00'te, suikaste uğradığı Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlenecek.

Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü - 5

Dink'in fotoğrafı ve güvercin görüntüleri geceden apartmana yansıtıldı.

Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü - 6

Anma töreninin yapılacağı alanda kalabalık oluşmaya başladı.

Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü - 7

POLİSTEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Halaskargazi Caddesi'nin girişine çelik bariyerler konulurken polis ekipleri vatandaşların üzerinde üst taraması yaptı.

Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü - 8

Güvenlik önlemleri doğrultusunda, Halaskargazi Caddesi'nin bir bölümü saat 11.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak, metro da 13.00'ten itibaren Osmanbey durağında durmayacak.

Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü - 9

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Dink cinayeti davasını 26 Mart 2021'de karara bağladı. Dosyadaki Yargıtay incelemesi sürüyor.

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