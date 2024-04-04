imsakiye

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (1 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltında)

Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı. Felaketin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına sebebiyet verdiği belirlenen 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan, 18 yaşından küçük A.F.E’nin tutuklanmasına karar verildi. 4 kişinin ise işlemleri sürüyor.

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (1 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltında) - 1

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı.

HABERE GİT: 

TÜRKİYE HABERLERİ

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (1 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltında) - 2

İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (1 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltında) - 3

TAHRİBAT ORTAYA ÇIKTI

Soğutma çalışmaları sürerken günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının geride bıraktığı tahribat netlik kazandı.

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (1 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltında) - 4

Büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (1 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltında) - 5

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada ise 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E, A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ’nin gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık, gözaltına alınanların yangına sebebiyet verdiğinin görgü tanığı tarafından tespit edildiğini bildirdi.

Gözaltına alınanlardan yaşı 18'den küçük A.F.E, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

4 şüphelinin ise işlemleri süryor.

DAHA FAZLA GÖSTER