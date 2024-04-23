İDO feribotunu “kaçık hava” vurdu: Marmara’nın ortasındaki korku dolu anlardan yeni görüntüler
Yalova’dan İstanbul Yenikapı’ya seyreden İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotu, hafta sonu Marmara Denizi’nde fırtınaya yakalandı. Denizcilerin “kaçık hava” diye nitelendirdiği hava olayına maruz kalan feribotta yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yolcuların feribot içinde büyük panik yaşadığı görüldü.
İstanbul Deniz Otobüsleri’ne bağlı Yavuz Sultan Selim feribotu, 20 Nisan Cumartesi günü saat 15.45 sıralarında Yalova-Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada Marmara’da fırtınaya yakalandı.