İDO feribotunu “kaçık hava” vurdu: Marmara’nın ortasındaki korku dolu anlardan yeni görüntüler

Yalova’dan İstanbul Yenikapı’ya seyreden İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotu, hafta sonu Marmara Denizi’nde fırtınaya yakalandı. Denizcilerin “kaçık hava” diye nitelendirdiği hava olayına maruz kalan feribotta yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yolcuların feribot içinde büyük panik yaşadığı görüldü.

İDO feribotunu “kaçık hava” vurdu: Marmara’nın ortasındaki korku dolu anlardan yeni görüntüler - 1

İstanbul Deniz Otobüsleri’ne bağlı Yavuz Sultan Selim feribotu, 20 Nisan Cumartesi günü saat 15.45 sıralarında Yalova-Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada Marmara’da fırtınaya yakalandı.

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İDO feribotunu “kaçık hava” vurdu: Marmara’nın ortasındaki korku dolu anlardan yeni görüntüler - 2

340 yolcu ve 69 aracın bulunduğu feribotta fırtına sırasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde dalgalar fırtınanın da etkisiyle araçlara zarar veriyor.

Bu sırada yolcuların yaşadığı tedirgin anlar da görülüyor.

İDO feribotunu “kaçık hava” vurdu: Marmara’nın ortasındaki korku dolu anlardan yeni görüntüler - 3

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İDO Genel Müdürü Murat Orhan, araçlardaki zararın karşılanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Feribotun, denizcilikte “kaçık hava” olarak adlandırılan bir hava olayına maruz kaldığını anlatan Orhan, “Bu olay sonrasında 7 araç ve 1 motosiklette hasar gerçekleşmiştir. Bu hasara ilişkin sigorta birim yöneticiliğimiz tarafından tüm işlemler başlatılmış ve hasarların tazmini yönünde gerekli işlemler yapılmaktadır.” diye konuştu.

İDO feribotunu “kaçık hava” vurdu: Marmara’nın ortasındaki korku dolu anlardan yeni görüntüler - 4

Seferlerin iptal edilmemesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Orhan, şunları söyledi:

“Bu seferlere ilişkin de herhangi bir olumsuz durum daha önce hava raporlarında görülmedi. Bunun karşılığında 15.45 Yenikapı-Yalova seferimiz de aslında yapıldı. Dolayısıyla onda herhangi bir sorun olmadı. Buna yönelik olarak da öngörülebilir bir hava durumu değildi bu. Yapacağımız herhangi bir tedbir buna yönelik değildi.”

İDO feribotunu “kaçık hava” vurdu: Marmara’nın ortasındaki korku dolu anlardan yeni görüntüler - 5

“Aslında geminin seferi icra etmesi açısından herhangi bir olumsuz durum olmamakla beraber o anda yüksek dalganın verdiği araç hasarları mevcut oldu. Sefer güvenliğine yönelik herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. 1 saat 20 dakikalık bir sefer sürecinin 5 dakikalık bir bölümünde bu havaya yakalanıldı.”

İDO feribotunu “kaçık hava” vurdu: Marmara’nın ortasındaki korku dolu anlardan yeni görüntüler - 6

“Dolayısıyla herhangi bir sefer güvenliğine ya da yolcu güvenliğine olumsuz yansıyacak bir durum yaşanmamıştır. Seferler bunun hem öncesinde yapılmıştı sonrasında da yapılmaya devam edildi. Bir yolcu kaybı olmaması, yolcu sağlığına yönelik olumsuz bir durum yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu.”

İDO feribotunu “kaçık hava” vurdu: Marmara’nın ortasındaki korku dolu anlardan yeni görüntüler - 7
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