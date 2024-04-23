İDO feribotunu “kaçık hava” vurdu: Marmara’nın ortasındaki korku dolu anlardan yeni görüntüler

Seferlerin iptal edilmemesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Orhan, şunları söyledi:

“Bu seferlere ilişkin de herhangi bir olumsuz durum daha önce hava raporlarında görülmedi. Bunun karşılığında 15.45 Yenikapı-Yalova seferimiz de aslında yapıldı. Dolayısıyla onda herhangi bir sorun olmadı. Buna yönelik olarak da öngörülebilir bir hava durumu değildi bu. Yapacağımız herhangi bir tedbir buna yönelik değildi.”