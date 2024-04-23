Marmara'da feribot "kaçak hava"ya yakalandı: Denizdeki panikten yeni görüntüler

Yalova'dan İstanbul Yenikapı'ya seyreden İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotu, hafta sonu Marmara Denizi'nde fırtınaya yakalandı. Denizcilerin "kaçık hava" diye nitelendirdiği hava olayına maruz kalan feribotta yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yolcuların feribot içinde büyük panik yaşadığı görüldü.

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