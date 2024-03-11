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İftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 11 Mart İstanbul-Ankara-İzmir iftar saatleri (2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılındı. Ramazanın ilk iftarı 11 Mart Pazartesi günü (bugün) yapılacak. "Onbir Ayın Sultanı" Ramazan'ın ilk orucu için dün gece sahura kalkan vatandaşlar bugün ilk iftarlarını yapmak için sofralarda buluşacak. 2024'ün Ramazan ayının ilk iftar saati İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 il için belli oldu. Peki, bugün iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte 2024 Diyanet Ramazan imsakiyesi.

İftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 11 Mart İstanbul-Ankara-İzmir iftar saatleri (2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi) - 1

Milyonlarca Müslüman'ın heyecan ve hasretle beklediği Ramazan ayı başladı. Başta oruç olmak üzere ibadetlerle geçecek bu mübarek ayın sonunda ise Ramazan Bayramı'na erişilecek. Türkiye'nin dört bir yerinde ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin iftar saatleri araştırılmaya başladı. İşte, 11 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

İftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 11 Mart İstanbul-Ankara-İzmir iftar saatleri (2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi) - 2

2024 İL İL İFTAR SAATLERİ

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının birinci günü, 11 Mart akşamı açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak.

İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri bilgisini, 2024 Ramazan İmsakiyesi ile ntv.com.tr aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Bu yıl; Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

İL İL İFTAR SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 11 Mart İstanbul-Ankara-İzmir iftar saatleri (2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi) - 3

İSTANBUL İFTAR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre; 11 Mart günü İstanbul’da ilk iftar saat 19.12’de açılacak.

İftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 11 Mart İstanbul-Ankara-İzmir iftar saatleri (2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi) - 4

ANKARA İFTAR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiyesine göre, Ankara'da ilk iftar 18.57'de yapılacak.

İftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 11 Mart İstanbul-Ankara-İzmir iftar saatleri (2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi) - 5

İZMİR İFTAR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiyesine göre, Ege şehri İzmir'de ise 19.20'de ilk iftar yapılacak.

İftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 11 Mart İstanbul-Ankara-İzmir iftar saatleri (2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi) - 6

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla "ezan okunurken su içmek, yemek yemek orucu bozar mı?" sorusuna yanıt verdi.

Yapılan açıklamada;

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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