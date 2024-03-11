İftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 11 Mart İstanbul-Ankara-İzmir iftar saatleri (2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi)
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılındı. Ramazanın ilk iftarı 11 Mart Pazartesi günü (bugün) yapılacak. "Onbir Ayın Sultanı" Ramazan'ın ilk orucu için dün gece sahura kalkan vatandaşlar bugün ilk iftarlarını yapmak için sofralarda buluşacak. 2024'ün Ramazan ayının ilk iftar saati İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 il için belli oldu. Peki, bugün iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte 2024 Diyanet Ramazan imsakiyesi.
Milyonlarca Müslüman'ın heyecan ve hasretle beklediği Ramazan ayı başladı. Başta oruç olmak üzere ibadetlerle geçecek bu mübarek ayın sonunda ise Ramazan Bayramı'na erişilecek. Türkiye'nin dört bir yerinde ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin iftar saatleri araştırılmaya başladı. İşte, 11 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri.