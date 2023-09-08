İklim değişikliği gerçeği Başakşehir’deki selle birlikte yeniden gündemde: “Tedirgin olmamız gerekiyor”

2009 yılında İstanbul’un yaşadığı sel felaketinde İkitelli ve Ayamama bölgesinde 31 can kaybı olduğunu hatırlatan Kurnaz, “Şimdi aynı yerde o zaman olduğundan biraz daha az yağış düştü ve bu ilk defa oluyormuş gibi bir davranış içerisinde. Hayır, bu ilk defa olmuyor. 14 sene önce çok daha büyük bir felaketi aynı yerde yaşadık ve maalesef biz ondan hiçbir şey öğrenmedik. Biz yine aynı binaları aynı dere yataklarına yapıyoruz. Aynı tırları aynı yerlerde bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı.