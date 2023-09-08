İklim değişikliği gerçeği Başakşehir’deki selle birlikte yeniden gündemde: “Tedirgin olmamız gerekiyor”
İstanbul’da ve Kırklareli’nde yaşanan ani yağış ve sel baskınları, iklim değişikliği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, geçmişten dersler çıkarılmadığını söyleyerek, “Tedirgin olmamız gerekiyor, o kesin.” şeklinde konuştu. Hava olaylarının artık tahmin edilebilirlikten uzak olduğunu söyleyen Kurnaz, Başakşehir’i vuran yağışın beklenmedik bir yağış olduğunu aktardı.
İstanbul ve Kırklareli’ndeki seller, iklim değişikliği gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı.
Ani yağış ve sel baskınlarını değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliği nedeniyle artık hava olaylarının beklenmedik olaylar olduğunu ifade etti.
Kurnaz, eskiden 3 gün önceden uyarılar yapılabilirken şu anda yarım saat, 40 dakika içerisinde ani yağışların yaşanabileceğini söyledi.