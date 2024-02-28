İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu
Erzincan'daki maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları ikinci bir heyelan riski nedeniyle yapılamıyor. İşçilerin aileleri ise gözyaşları ile bekleyişlerini sürdürüyor. 14 yıldır maden ocağında çalışan Abdurrahman Şahin de toprak altında kalan işçilerden biriydi. Eşi Selda Şahin kocasıyla en son olaydan 2 saat önce telefonla görüştüğünü belirterek "Bölgedeki çatlakların fotoğraflarını çekmek için gitmişler. En son aynı gün konuştuk ve 'oğlum Ömer'e iyi bak' dedi. Daha sonra da ulaşamadık." dedi.
Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı.
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