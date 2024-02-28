İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu

Kocasının bölgedeki çatlakların fotoğraflarını çekmek için bölgeye gittiklerini dile getiren Selda Şahin, "İşiyle alakalı hiç bize bir şey bahsetmezdi. Gelecek sanıyorum ve bekliyorum. Eşimin bulunmasını istiyorum. Orada kalmasın. En azından bir mezarı olsun. Orada kalmasını hiç istemiyorum. Bekliyoruz ama gelmiyor." dedi.