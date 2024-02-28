İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu

Erzincan'daki maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları ikinci bir heyelan riski nedeniyle yapılamıyor. İşçilerin aileleri ise gözyaşları ile bekleyişlerini sürdürüyor. 14 yıldır maden ocağında çalışan Abdurrahman Şahin de toprak altında kalan işçilerden biriydi. Eşi Selda Şahin kocasıyla en son olaydan 2 saat önce telefonla görüştüğünü belirterek "Bölgedeki çatlakların fotoğraflarını çekmek için gitmişler. En son aynı gün konuştuk ve 'oğlum Ömer'e iyi bak' dedi. Daha sonra da ulaşamadık." dedi.

İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu - 1

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı.

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İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu - 2

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan su gibi vadiye doğru aktı.

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İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu - 3

9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında aradan geçen 15 güne rağmen toprak altında kalan işçilere hala ulaşılamadı.

İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu - 4

İşçilerin aileleri ise yakınlarının kurtarılması için gözyaşları ile bekleyişlerini sürdürüyor.

İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu - 5

İşçilerden 14 yıldır maden ocağında çalışan Abdurrahman Şahin'in Sivas'ta yaşayan 26 yıllık eşi Selda Şahin, tek çocukları olan 7 yaşındaki oğulları Ömer ile birlikte kocasının bulunmasını istiyor.

İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu - 6

"BEKLİYORUZ AMA GELMİYOR"


Selda Şahin, eşinin kendilerini görmek için 15 günde bir Sivas'a geldiğini, olay günü ise 2 kez telefonda görüştüklerini belirtti.

İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu - 7

Kocasının bölgedeki çatlakların fotoğraflarını çekmek için bölgeye gittiklerini dile getiren Selda Şahin, "İşiyle alakalı hiç bize bir şey bahsetmezdi. Gelecek sanıyorum ve bekliyorum. Eşimin bulunmasını istiyorum. Orada kalmasın. En azından bir mezarı olsun. Orada kalmasını hiç istemiyorum. Bekliyoruz ama gelmiyor." dedi.

İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu - 8

"Arkadaşının biri 'Ben gidiyorum, gel beraber çekelim fotoğrafları.' demiş. Hemen ardından da kayma olmuş." diyen Şahin, "En son aynı gün konuştuk ve 'Oğlum Ömer'e iyi bak.' dedi. Daha sonrada ulaşamadık." dedi.

İliç'te toprak altında kalan işçinin son sözü "Oğluma iyi bak" oldu - 9
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