İliç'te kayıp işçileri arama çalışmalarında son teknoloji devrede | Toprak altı radarı nedir?
Erzincan'daki maden faciasının ardından başlatılan arama çalışmalarında teknoloji devrede. Toprak altında kalan 9 işçinin yerinin tespiti için İstanbul’dan özel bir cihaz getirildi. Arama çalışmalarında kullanılan toprak altı radarı, sismik faaliyetleri ölçüp, enkazda canlı ve cansız tespiti yapabiliyor. (Haber: Nizamettin Kaplan Kamera: Seyfettin Ay)
- Etiketler :
- Haberler -
- Erzincan İliç
- İşçi
- Teknoloji
- Maden Ocağı