İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusu ne zaman? 1.20 faizli konut kredisinde son durum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz aylarda "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" açıklaması yapmıştı. Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan düşük faizli konut kredisi başvuruları kapsamında, tüm ayrıntıların ne zaman netleşeceği merak konusu oldu. Vatandaşların araştırmaları ise yeni yıl öncesi hız kazandı. Peki, 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli kredi başvurusu gündemde. Açıklanması beklenen düşük faizli kredi kampanyasıyla birlikte konut sahibi olma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise kredi kampanyasının ayrıntılarının belirlenmesini bekliyor. Gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi. İşte, ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusunda son bilgiler...