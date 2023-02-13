İslahiye-Hatay kara yolu kabardı

İslahiye-Hatay kara yolunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yer yer 1,5 metrelik kabarmalar oluştu. Hasar gören bölünmüş kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İslahiye-Hatay kara yolu kabardı - 1

İslahiye-Hatay kara yolunda depremlerin ardından 1,5 metrelik kabarmalar oldu.

İslahiye-Hatay kara yolu kabardı - 2

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği bölgelerden gelen görüntüler, depremlerin verdiği zararın boyutunu gözler önüne seriyor.

İslahiye-Hatay kara yolu kabardı - 3

Depremin etkilediği kentlerden Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Hatay arasındaki kara yolu da depremin etkisinin en fazla görüldüğü yerlerden biri olarak dikkati çekiyor.

İslahiye-Hatay kara yolu kabardı - 4

İshaliye-Hassa-Kırıkhan kara yolunda yer yer 1,5 metrelik kabarmalar yaşanırken deprem anında yolu kullanan 4 araçta da maddi hasar oluştu.

İslahiye-Hatay kara yolu kabardı - 5

Hasar gören bölünmüş kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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