İstanbul barajları yüzde 50'yi geçti

İstanbul'da aralıklarla yağan yağmurlar sonrası barajların yarısı doldu. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 50'yi geçti.

İstanbul barajları yüzde 50'yi geçti - 1

İstanbul'da barajların yarısı doldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul barajları yüzde 50'yi geçti - 2

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranlarının yükselişi sürüyor.

İstanbul barajları yüzde 50'yi geçti - 3

İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,28 olarak ölçüldü.

İstanbul barajları yüzde 50'yi geçti - 4

1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.65 olarak ölçülmüştü.

İstanbul barajları yüzde 50'yi geçti - 5

İstanbul'a su sağlayan barajlardan Istırancalar yüzde 98,3'lük oranla en dolu baraj olurken, Papuçdere yüzde 26,24 ile en az su bulunan baraj durumunda.

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