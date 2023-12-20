İstanbul barajları yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da aralıklarla yağan yağmurlar sonrası barajların yarısı doldu. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 50'yi geçti.
İstanbul'da barajların yarısı doldu.
İstanbul'da barajların yarısı doldu.
İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranlarının yükselişi sürüyor.
İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,28 olarak ölçüldü.
1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.65 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'a su sağlayan barajlardan Istırancalar yüzde 98,3'lük oranla en dolu baraj olurken, Papuçdere yüzde 26,24 ile en az su bulunan baraj durumunda.