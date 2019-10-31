İstanbul'da Sarıyer ve Beykoz'da yollar göle döndü

NTV Haber - DHA 31.10.2019 - 16:11 Son Güncelleme : 31.10.2019 - 16:42
İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu.
Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi Akbaba Caddesi, sular altında kaldı.
Beykoz'da yağış nedeniyle Tarihi Beykoz İshak Ağa Çeşmesi'nin bulunduğu alanda su birikintisi oluştu. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.
Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Aşırı yağış nedeniyle Sarıyer'de de yolları su bastı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Suyun yüksekliği 20 santimetreye kadar ulaştı.
Yağış nedeniyle Sarıyer'deki tüneli su basarken, dere de taştı.