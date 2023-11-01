İstanbul Boğazı’ndaki tarihi resmigeçidin ayrıntıları ortaya çıktı | Çalışmalar 2023 başında başladı, 7 binden fazla personel katıldı

Bunların yanı sıra resmigeçitte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye’nin ilk milli fırkateyni İstanbul ile Pirireis denizaltısı, denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya da yer aldı.

TCG Anadolu’nun üzerinde ise ilk uçuş testini gerçekleştiren ve kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip SİHA Bayraktar TB3 ile Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler bulundu.