İstanbul Boğazı’ndaki tarihi resmigeçidin ayrıntıları ortaya çıktı | Çalışmalar 2023 başında başladı, 7 binden fazla personel katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “stratejik mesjalar içeriyor” dediği Türk donanmasının, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirdiği tarihi geçit törenine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, “100’üncü Yılda 100 Gemi” adı verilen faaliyet kapsamındaki çalışmalara 2023 yılı başında başlandı. İskenderun, Mersin, Aksaz, Foça, Çanakkale, Erdek, Gölcük, Umuryeri ve Karadeniz Ereğli limanlarından intikal eden unsurlar, 28 Ekim’de Marmara Denizi’nde toplandı. Resmigeçit törenine 7 bin 896 personel katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “stratejik mesajlar içeriyor” dediği Türk donanmasının, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği tarihinin en büyük resmigeçidinin ayrıntıları ortaya çıktı.