İstanbul plajlarında giriş ücretleri ne kadar? Sarıyer, Florya ve Adalar’da 2024 tarifesi belli oldu
İstanbul plajları yaz sezonuna hazırlanıyor. Megakentte haziran ayının ilk haftasında birçok plaj ve işletme açılış yapacak. Büyük bir çoğunluğunda yalnızca şezlong ve şemsiye kullanımının giriş ücretine dahil olduğu özel tesislerde fiyatlar, hafta içi ve hafta sonunda farklılık gösteriyor. Sarıyer’de yer alan işletmelerde giriş ücretleri 250 lira ile 750 lira arasında değişiyor. Fiyat ortalamalarının en yüksek olduğu ilçe ise geçen yıla göre ortalama iki kat artış gösteren rakamlarla Adalar oldu.
İstanbul’da yaklaşan yaz sezonuna hazırlanan plaj tesisleri ve turistik işletmeler, haziran ayının başı itibarıyla açılacak.
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2024 yılı güncel listesi
Sahil bölgelerinde hizmet veren tesislerde giriş ücretleri de belli oldu.Birçoğunda yalnızca şemsiye, şezlong ve duş hizmetinin ücrete dahil olduğu işletmelerde fiyatların ilçeden ilçeye ve hafta içi-hafta sonu tercihine göre değiştiği görüldü.