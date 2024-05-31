İstanbul plajlarında giriş ücretleri ne kadar? Sarıyer, Florya ve Adalar’da 2024 tarifesi belli oldu

İstanbul plajları yaz sezonuna hazırlanıyor. Megakentte haziran ayının ilk haftasında birçok plaj ve işletme açılış yapacak. Büyük bir çoğunluğunda yalnızca şezlong ve şemsiye kullanımının giriş ücretine dahil olduğu özel tesislerde fiyatlar, hafta içi ve hafta sonunda farklılık gösteriyor. Sarıyer’de yer alan işletmelerde giriş ücretleri 250 lira ile 750 lira arasında değişiyor. Fiyat ortalamalarının en yüksek olduğu ilçe ise geçen yıla göre ortalama iki kat artış gösteren rakamlarla Adalar oldu.

İstanbul plajlarında giriş ücretleri ne kadar? Sarıyer, Florya ve Adalar’da 2024 tarifesi belli oldu - 1

İstanbul’da yaklaşan yaz sezonuna hazırlanan plaj tesisleri ve turistik işletmeler, haziran ayının başı itibarıyla açılacak.

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Sahil bölgelerinde hizmet veren tesislerde giriş ücretleri de belli oldu.

Birçoğunda yalnızca şemsiye, şezlong ve duş hizmetinin ücrete dahil olduğu işletmelerde fiyatların ilçeden ilçeye ve hafta içi-hafta sonu tercihine göre değiştiği görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul plajlarında giriş ücretleri ne kadar? Sarıyer, Florya ve Adalar’da 2024 tarifesi belli oldu - 2

200 LİRADAN 1000 LİRAYA KADAR GİRİŞ ÜCRETİ

Geçen yıla nazaran gerçekleştirilen ücret artışları ise dikkat çekti.

Sarıyer’deki işletmelerde kişi başı giriş ücretleri 250 lira ile 750 lira arasında değişirken, Şile’de kişi başı giriş ücretlerinin 200 lira ile 800 lira arasında değiştiği, Florya’da ise 500 lira civarında olduğu görüldü.

Büyükada bitişiğindeki Sedef Adası’nda bulunan bir tesis ise kişi başı 1000 liralık giriş ücretiyle dikkat çekti.

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İstanbul plajlarında giriş ücretleri ne kadar? Sarıyer, Florya ve Adalar’da 2024 tarifesi belli oldu - 3

ADALAR’DA FİYAT İKİ KAT ARTTI

Fiyat ortalamalarının en yüksek olduğu ilçe ise geçen yıla oranla ortalama iki kat artış gösteren rakamlarla Adalar oldu.

Büyükada’da, geçtiğimiz sene 150-250 liradan başlayan giriş ücretlerinin bu sene hafta içi 500 lira ile 600 lira arasında değiştiği, hafta sonu ise 800 lirayı aşan fiyatlara kadar yükseldiği öğrenildi.

Adalar’da 4 kişilik bir ailenin yalnızca denize girebilmek için ödeyeceği ortalama ücret 2 bin lira ile 3 bin 200 lira aralığını buldu.

Geçen sene ise ücretler, Şile’de hafta içi kişi başı 150-400 TL, hafta sonu 300-400 TL, Büyükada’da hafta içi 150-300, hafta sonu ise 150-450 TL aralığındaydı.
İstanbul plajlarında giriş ücretleri ne kadar? Sarıyer, Florya ve Adalar’da 2024 tarifesi belli oldu - 4

İBB TESİSLERİNDE DE ÜCRETLER BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR’un 1 Haziran’da açılacak plaj tesislerinde de ücretler belirlendi.

İstanbulkart ile turnike sistemiyle giriş yapılacak bu işletmeler için Caddebostan ve Florya Güneş Plajı’nda genel ücret 60 lira oldu.

Öğrenciler için bu ücret 30 lira olarak ilan edilirken, engelli ve refakatçileri, 60 yaş üstü ve şehit; gazi aileleri için ücretsiz kullanım hakkı tanınacağı öğrenildi.

Geçen sene hafta içi 200 lira ile hafta sonu 300 lira ücret belirlenen Büyükada’daki plaj tesisinin bayram tatili sonrası açılacağı ve bu tesis için yeni ücretin henüz belirlenmediği aktarıldı.
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