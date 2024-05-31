İstanbul plajlarında giriş ücretleri ne kadar? Sarıyer, Florya ve Adalar’da 2024 tarifesi belli oldu

İBB TESİSLERİNDE DE ÜCRETLER BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR’un 1 Haziran’da açılacak plaj tesislerinde de ücretler belirlendi.

İstanbulkart ile turnike sistemiyle giriş yapılacak bu işletmeler için Caddebostan ve Florya Güneş Plajı’nda genel ücret 60 lira oldu.

Öğrenciler için bu ücret 30 lira olarak ilan edilirken, engelli ve refakatçileri, 60 yaş üstü ve şehit; gazi aileleri için ücretsiz kullanım hakkı tanınacağı öğrenildi.

Geçen sene hafta içi 200 lira ile hafta sonu 300 lira ücret belirlenen Büyükada’daki plaj tesisinin bayram tatili sonrası açılacağı ve bu tesis için yeni ücretin henüz belirlenmediği aktarıldı.