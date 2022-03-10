İstanbul trafiğine kar etkisi: Yollar boş kaldı

Haberler - DHA 10.03.2022 - 12:48 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 12:49
İstanbul'da kar yağışının başlaması ve öncesinde yapılan uyarılar nedeniyle birçok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı.
Bu nedenle birçok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı.
Haliç Köprüsü'nde gün boyu trafik rahat bir şekilde ilerledi.
Öğle saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü.
D-100 kara yolu ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, hasarlı kazalar nedeniyle birkaç lokal noktadaki sıkışıklığın dışında trafik oldukça rahat ilerliyor.