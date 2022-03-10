İstanbul trafiğine kar etkisi: Yollar boş kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü araçlarını trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu öğle saatlerinde yüzde 29 olarak ölçüldü. Yollardaki son durum havadan görüntülendi.

Haberler - DHA 10.03.2022 - 12:48 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 12:49

İstanbul trafiğine kar etkisi: Yollar boş kaldı - 1

'da kar yağışının başlaması ve öncesinde yapılan uyarılar nedeniyle birçok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı.

İSTANBUL'DA KAR KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?

İstanbul trafiğine kar etkisi: Yollar boş kaldı - 2

Bu nedenle birçok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı.

İstanbul trafiğine kar etkisi: Yollar boş kaldı - 3

Haliç Köprüsü'nde gün boyu trafik rahat bir şekilde ilerledi.

İstanbul trafiğine kar etkisi: Yollar boş kaldı - 4

Öğle saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü.

İstanbul trafiğine kar etkisi: Yollar boş kaldı - 5

D-100 kara yolu ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, hasarlı kazalar nedeniyle birkaç lokal noktadaki sıkışıklığın dışında trafik oldukça rahat ilerliyor.

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