Hava durumu: İstanbul'da kar kaç gün etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. MGM'nin değerlendirmelerine göre kar yağışının 14 Mart Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre Güney Ege kıyıları dışında Türkiye genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

🗓10 Mart 2022 (Perşembe)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Bekleniyor!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/nGqPxuAR1w — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 10, 2022

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI



MGM'den yapılan uyarılara göre yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden tedbirli olunmalı.



Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritalarına göre pazartesi gününe kadar kar yağışı devam edecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU



MARMARA



Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah Trakya ile güneydoğu kesimlerinde, gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



EGE



Çok bulutlu, Güney Ege kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kıyılarında yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzeyi ile akşam saatlerinde bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



AKDENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile akşam saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Isparta ile iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji İstanbul'a turuncu, 51 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

İÇ ANADOLU



Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Konya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BATI KARADENİZ



Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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