İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı, İstanbul'da yaşayan birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ocak ayına girilmesiyle birlikte havalar soğumaya başladı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul'a kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı - 1

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından, İstanbul'da oturan vatandaşlara kar yağışı uyarısı yapıldı. Hava durumuna göre bir aksilik yaşamamak için planlama yapacak olan vatandaşlar ise "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AKOM tarafından İstanbul'a yapılan uyarı.

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı - 2

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı - 3

BU AKŞAMDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.


Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı - 4

16 OCAK'A KADAR SÜRECEK

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadelede 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.

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