İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından, İstanbul'da oturan vatandaşlara kar yağışı uyarısı yapıldı. Hava durumuna göre bir aksilik yaşamamak için planlama yapacak olan vatandaşlar ise "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AKOM tarafından İstanbul'a yapılan uyarı.