İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı, İstanbul'da yaşayan birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ocak ayına girilmesiyle birlikte havalar soğumaya başladı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul'a kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından, İstanbul'da oturan vatandaşlara kar yağışı uyarısı yapıldı. Hava durumuna göre bir aksilik yaşamamak için planlama yapacak olan vatandaşlar ise "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AKOM tarafından İstanbul'a yapılan uyarı.