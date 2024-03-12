İstanbul’da 2 milyon dolara satılık tarihi hamam
Fatih’te 2. Selim’in eşi Nurbanu Valide Sultan tarafından 1582 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan Ayakapı Hamamı, 2 milyon dolara satışa çıkarıldı. Ana kapısı kum çuvallarıyla kapalı olan ve çürümeye yüz tutan hamamda çökme tehlikesi olduğu bildirildi.
Mimar Sinan’ın 1582 yılında inşa ettiği Ayakapı Hamamı, bakımsızlıkla gündemde.Haliç’in eşsiz manzarasına hakim bir konumda bulunan Ayakapı Hamamı, 67 yıl önce özel mülk haline getirildikten sonra kaderine terk edilmiş durumda.