İstanbul’da 2 milyon dolara satılık tarihi hamam

442 yıllık eser, 1957 yılında yürürlüğe giren yeni imar planıyla satıldı. Yapı, 1960’lar ve 1970’lerde kereste depoasu olarak kullanıldı.

442 yıllık eser, 2 yıl önce 33 milyon liraya satışa çıkarılırken, bugünki fiyatı ise 2 milyon dolar olarak belirlendi.