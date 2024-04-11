İstanbul’da bayram yoğunluğu: Trafik durma noktasına geldi, istasyonlar doldu taştı

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71’E ÇIKTI

Anadolu Yakası’nda da D-100 karayolunda Tuzla’dan Kadıköy’e kadar trafik yavaş ilerlerken, TEM Otoyolu’nda ise Sultanbeyli’den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir ve Üsküdar mevkisine kadar devam etti.

Altunizade’de de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisinde trafik yavaş seyretti.

Yine Ataşehir’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar da araçlar trafikte ağır ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması’na göre, saat 15.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.