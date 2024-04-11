İstanbul’da bayram yoğunluğu: Trafik durma noktasına geldi, istasyonlar doldu taştı
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 70’in üzerine çıkarken, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda oluşan yoğunluk nedeniyle yolcular metro, metrobüs, vapur ve Marmaray’a binmekte güçlük çekti. Bazı noktalarda oluşan yoğunluk nedeniyle yolcular arasında gerginlikler yaşandı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu İstanbul’un bazı noktalarında hem trafik hem de yolcu yoğunluğu oluştu.