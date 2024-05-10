İstanbul’da çelik kasa hırsızlığı
İstanbul Bahçelievler’de bir eve giren hırsızlar, içerisinde 1,5 milyon lira değerinde altın ve para olan çelik kasayı çaldı. Şüphelilerin hırsızlığın yapıldığı apartmana girişi ve valiz içindeki çelik kasayla çıkmaları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul’da bir eve giren hırsızlar, içerisinde 1,5 milyon lira değerinde altın ve para olan çelik kasayı çaldı.Olay, 8 Mayıs günü öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Komik Hasanefendi Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi.