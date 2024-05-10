İstanbul’da çelik kasa hırsızlığı

İstanbul Bahçelievler’de bir eve giren hırsızlar, içerisinde 1,5 milyon lira değerinde altın ve para olan çelik kasayı çaldı. Şüphelilerin hırsızlığın yapıldığı apartmana girişi ve valiz içindeki çelik kasayla çıkmaları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’da çelik kasa hırsızlığı - 1

İstanbul’da bir eve giren hırsızlar, içerisinde 1,5 milyon lira değerinde altın ve para olan çelik kasayı çaldı.

Olay, 8 Mayıs günü öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Komik Hasanefendi Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi.

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İstanbul’da çelik kasa hırsızlığı - 2

İddiaya göre, sokaktan birkaç defa geçen iki kadın, apartmanın önüne gelip rastgele zile bastı.

Kapının açılmasıyla apartmana giren şüpheliler, dairelerden birinin kapısını açarak içeri girdi.

Şüphelilerden biri, yatak odasındaki elbise dolabına gizlenmiş çelik kasayı buldu.
İstanbul’da çelik kasa hırsızlığı - 3

Diğer şüpheli de apartmanın kapısında bekleyerek gözcülük yaptı.

Şüpheli içerisinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk lirası olan çelik kasayı bir çantaya koyduktan sonra daireden çıktı.
İstanbul’da çelik kasa hırsızlığı - 4

İki şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kadınların apartmana girişi, birinin kapıda gözcülük yapması ve iki kadının çantayla apartmandan ayrıldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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