İstanbul’da derneğe ateş açıldı

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Tüm Giresunlular Derneği’ne silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre; derneğe gelen bir kişi, üyelerle tartıştıktan sonra içeride bulunan çay kazanını devirdi. Saldırgan, bir süre sonra yeniden olay yerine gelip, bu kez silahla ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan olmazken, şüpheli kaçtı.

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İstanbul Zeytinburnu’nda bir derneğe silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, 9 Aralık Cumartesi akşamı, 19.30 sıralarında, Veliefendi Mahallesi’nde bulunan Zeytinburnu Tüm Giresunlular Derneği’nde meydana geldi.

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İstanbul’da derneğe ateş açıldı - 2

İddiaya göre; derneğe gelen bir kişi, bilinmeyen nedenle dernek üyeleriyle tartıştıktan sonra çay kazanını devirerek olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra tekrar gelen şüpheli, hakaretler savurarak dernek binasına tabancayla ateş etti.
İstanbul’da derneğe ateş açıldı - 3

Şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da derneğe ateş açıldı - 4

Ekipler, olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da derneğe ateş açıldı - 5
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