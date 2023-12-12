İstanbul’da derneğe ateş açıldı
İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Tüm Giresunlular Derneği’ne silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre; derneğe gelen bir kişi, üyelerle tartıştıktan sonra içeride bulunan çay kazanını devirdi. Saldırgan, bir süre sonra yeniden olay yerine gelip, bu kez silahla ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan olmazken, şüpheli kaçtı.
İstanbul Zeytinburnu’nda bir derneğe silahlı saldırı düzenlendi.Olay, 9 Aralık Cumartesi akşamı, 19.30 sıralarında, Veliefendi Mahallesi’nde bulunan Zeytinburnu Tüm Giresunlular Derneği’nde meydana geldi.