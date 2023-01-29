İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler

İstanbul'da hava kirlilik oranı, 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı.



Geçen yıl, 2021'e oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 99,9 değişimle Kumköy yer aldı. Kumköy'ü sırasıyla yüzde 57,5 ile Göztepe, yüzde 49,1 ile Çatladıkapı, yüzde 36,5 ile Selimiye, yüzde 36,4 ile Sancaktepe istasyonları takip etti.