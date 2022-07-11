İstanbul'da kalanlar Şile'de otel ve kamp alanlarına akın etti

1 ay öncesine kadar oteli fullediklerini belirten Otel işletmecisi Kübra Aydemir, "Yaz sezonu burada çok kısa sürüyor. Rezervasyonlar bayram gibi dönemlerde 1 ay öncesinden doluyor. Son dakika kararla çıkıp geldiklerinde, beachlerimizde ağırlayabiliyoruz ancak odalarımız dolu olduğu için yardımcı olamıyoruz" dedi.

Aydemir tatilcilere, gelmeden önce rezervasyon yapmalarını önererek, "Artık her işletmenin kendine ait plajı varsa eğer 2 tane cankurtaranı olması zorunlu tutuldu. Bu nedenle artık güvenli bir şekilde gelip çok rahat denize girebilirler. Havuzu olan işletmelerde havuz kullanabilirler" ifadelerini kullandı.