İstanbul'da kalanlar Şile'de otel ve kamp alanlarına akın etti

Haberler - DHA 11.07.2022 - 14:56
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, soluğu Şile'de aldı. İstanbul'a yakın olması nedeniyle tercih edilen Şile'de otellerde de yoğunluk yaşandı.
Geceliği bin lira ile 4 bin lira arasında değişen otellerin birçoğu 1 ay öncesinden dolarken, işletmeciler vatandaşın rezervasyonsuz gelmemesi gerektiğini söyledi.
1 ay öncesine kadar oteli fullediklerini belirten Otel işletmecisi Kübra Aydemir, "Yaz sezonu burada çok kısa sürüyor. Rezervasyonlar bayram gibi dönemlerde 1 ay öncesinden doluyor. Son dakika kararla çıkıp geldiklerinde, beachlerimizde ağırlayabiliyoruz ancak odalarımız dolu olduğu için yardımcı olamıyoruz" dedi.
Aydemir tatilcilere, gelmeden önce rezervasyon yapmalarını önererek, "Artık her işletmenin kendine ait plajı varsa eğer 2 tane cankurtaranı olması zorunlu tutuldu. Bu nedenle artık güvenli bir şekilde gelip çok rahat denize girebilirler. Havuzu olan işletmelerde havuz kullanabilirler" ifadelerini kullandı.
Bir başka otel işletmecisi Adem Çetinkaya, yoğunluğun olduğuna dikkat çekerek, "Yoğunluk var ancak fiyatlardan dolayı müşterilerimiz biraz şikayetçi. Şile'de fiyatlar biraz yüksek. Yine de yoğunluk var. Şu anda en uygun oda bin lira. En pahalıları da 3-4 bin lira arasında değişiyor. Bin liralık odalar standart olanlar. Çift kişilik oda, kahvaltı ve havuz dahilinde. Diğerleri süit ve jakuzili olduğu için onların fiyatları biraz daha fark ediyor" diye konuştu.
Şile'de kamp alanlarında da yoğunluk yaşanıyor. Hem ekonomik hem de doğayla iç içe tatil yapmak isteyen vatandaşlar kamp alanlarının yüzde 90'ını doldurdu.
Kamp alanında çadırda kalmanın bedeli 150 lirayken, tesiste bulunan kozalarda kalmak isteyenler için gecelik ücret 750 lira. Alanda bulunan odaların fiyatı ise bin lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.
Kamp alanı işletme müdürü Filiz Yenigün, pandemiden sonra doğaya yönelim başladığını belirterek, "Hem ekonomik tatil yapmak isteyenler hem de doğayla iç içe olmak isteyenler bizleri tercih ediyorlar. Şu anda doluluk oranımız yüzde 90'lara ulaştı" dedi.
Yenigün sözlerine şu şekilde devam etti: "Misafirlerimiz kendi çadırlarını alıp gelebilirler. Bizim kendi tesis çadırlarımız da mevcut. Fiyatlarımız 100 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar devam ediyor. Kendi çadırlarıyla gelmek isterlerse kişi başı 150 lira fiyatımız var. Kozalarımız var, orada kalmak isterlerse kişi başı 750 lira. Kendi karavanıyla kalmak isterse karavan fiyatlarımız kişi başı 180 lira. Duşu ve banyosu olan otel odalarımız da mevcut bunlar da bin liradan başlayıp, 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor."