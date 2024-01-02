İstanbul’da kalaşnikoflu çatışmada yaralanan çocuktan acı haber

İstanbul Sultangazi’de iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmanın ortasında kalan 15 yaşındaki Büşra Polat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Polisin, olaya karışan şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

İstanbul’da kalaşnikoflu çatışmada yaralanan çocuktan acı haber - 1

Sultangazi’de çatışma sırasında sokaktan geçerken yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını kaybetti.

Olay, geçen cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kalaşnikoflu çatışmada yaralanan çocuktan acı haber - 2

Otomobille seyir halinde olan iki grup uzun namlulu silahlarla çatıştı.

Sokak sokak süren çatışmada şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı.

Çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
İstanbul’da kalaşnikoflu çatışmada yaralanan çocuktan acı haber - 3

Otomobillerde yapılan aramalarda kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.
İstanbul’da kalaşnikoflu çatışmada yaralanan çocuktan acı haber - 4

BÜŞRA’DAN ACI HABER

Çatışmada sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstanbul’da kalaşnikoflu çatışmada yaralanan çocuktan acı haber - 5
İstanbul’da kalaşnikoflu çatışmada yaralanan çocuktan acı haber - 6

Ekiplerin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

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