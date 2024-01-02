İstanbul’da kalaşnikoflu çatışmada yaralanan çocuktan acı haber
İstanbul Sultangazi’de iki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmanın ortasında kalan 15 yaşındaki Büşra Polat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Polisin, olaya karışan şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.
Sultangazi’de çatışma sırasında sokaktan geçerken yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını kaybetti.
Olay, geçen cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yaşandı.