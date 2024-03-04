İstanbul’da kiraladığı evi başkasına kiraladı: Balkon ve banyoya bile yatak koydular

Olay yerine son gittiklerinde dairede 27 kişi gördüklerini anlatan Pul, “Her odada 10’ar yatak vardı. Balkonda bile yatak var. Kaçak barındırıyorlar. Kontrat olduğu için birşey yapamıyorlar. Yasalara göre işlem yapılabilmesi için kaçakların olay yerinde tespit edilmesi gerekiyordu. İçeride kimse olmadığı için bir çözüm olmadı.” dedi.