İstanbul’da kiraladığı evi başkasına kiraladı: Balkon ve banyoya bile yatak koydular

İstanbul Avcılar’da bir ev sahibi, dairesini kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla kiraya verdi. Daireyi kiralayan kişi ise başka bir kiracı buldu. Daireyi son kiralayan kişi, her odaya 10 yatak koyarak günlük kiralık daireden para kazanmaya başladı. Şikayetler üzerine ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası’ndan yardım istedi. İhbar üzerine daireye gelen polis, 27 yatak konulan evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.

İstanbul’da kiraladığı evi başkasına kiraladı: Balkon ve banyoya bile yatak koydular - 1

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir ev sahibi 3 odalı dairesini, kaçak çalılştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla bir süre önce Türkiye’de oturma izni olan bir yabancıya kiraladı.

Bu kişi ise daireyi bir başkasına kiraya verdi.

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İstanbul’da kiraladığı evi başkasına kiraladı: Balkon ve banyoya bile yatak koydular - 2

Daireyi son kiralayan kişi evdeki 3 odaya ve arka taraftaki balkona yataklar yerleştirdi.

İddiaya göre bu yatakları da günlük ve kısa süreliğine yüksek fiyatlarla kiralamaya başladı.

Her odada 10 yatak bulunan daireyle ilgili şikayetler artınca ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası’nı arayarak yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri ev sahibiyle kiracı arasında sözleşme olması nedeniyle işlem yapmadan daireden ayrıldı.

Ev sahibi ise konuşmak istemedi.
İstanbul’da kiraladığı evi başkasına kiraladı: Balkon ve banyoya bile yatak koydular - 3

“POLİS 1 AYDA 20 KEZ BASKIN YAPTI”

Kısa bir süre önce banyodan su sızması, gürültü gibi sorunların yanı sıra, elektrik tesisatının kısa devre yapması sonrası alt kattaki dairede yangın çıktı.

Ev sahibi, şikayetlerin artması üzerine İstanbul Emlakçılar Odası’ndan yardım istedi.

İstanbul’da kiraladığı evi başkasına kiraladı: Balkon ve banyoya bile yatak koydular - 4

Daireye gelen İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Arzu Pul, “Avcılar’da genelde yabancı emlakçıların kiralık daire verdikleri zaman kiracı ve ev sahib ihtilafa düşüyor. Dün akşam ev sahibi beni arıyor. Bir yabancı emlakçının dairesini kiraya verdiğini daire içinde 27 kişinin kaldığını, bunların kimliklerinin olmadığını, 1 ayda polisin 20 kez baskın yaptığını dile getirdi. Nasıl çıkartabileceğini sordu.” dedi.

İstanbul’da kiraladığı evi başkasına kiraladı: Balkon ve banyoya bile yatak koydular - 5

Olay yerine son gittiklerinde dairede 27 kişi gördüklerini anlatan Pul, “Her odada 10’ar yatak vardı. Balkonda bile yatak var. Kaçak barındırıyorlar. Kontrat olduğu için birşey yapamıyorlar. Yasalara göre işlem yapılabilmesi için kaçakların olay yerinde tespit edilmesi gerekiyordu. İçeride kimse olmadığı için bir çözüm olmadı.” dedi.

İstanbul’da kiraladığı evi başkasına kiraladı: Balkon ve banyoya bile yatak koydular - 6

YATAK BAŞI 3 BİN LİRA

“Alt kiralama” yöntemiyle yatak başı 3 bin lira para kazanıldığını anlatan Arzu Pul, “Yangına neden olacak hırsızlığa sebep olacak kadar ciddi boyutta tehlike var.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da kiraladığı evi başkasına kiraladı: Balkon ve banyoya bile yatak koydular - 7

BANYODA BİLE YATAK VAR

Daire sahibinin arkadaşı olan ve emlakçılık yapan Gökhan Kırık ise balkonda ve banyoda bile yatak olduğunu belirterek, “Arka taraftaki insanlar perde olmadığı zaman insanları çırılçıplak görüyor rahatsız oluyor. Polis gelmiş defalarca baskın olmuş kaçanlar olmuş ama hala bu devam ediyor.” diye konuştu.

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