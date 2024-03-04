Avcılar'da ev sahibine kiracı şoku! Balkon ve banyoya bile yatak koydular
İstanbul Avcılar’da bir ev sahibi, dairesini kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla kiraya verdi. Daireyi kiralayan kişi ise başka bir kiracı buldu. Daireyi son kiralayan kişi, her odaya 10 yatak koyarak günlük kiralık daireden para kazanmaya başladı. Şikayetler üzerine ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası’ndan yardım istedi. İhbar üzerine daireye gelen polis, 27 yatak konulan evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.
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