İstanbul’da makas faciası (Araç alev aldı, sürücü camdan fırladı)
İstanbul’da E-5 karayolunda makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı. Kazanın etkisiyle araç alev alırken, sürücü ön camdan fırladı. Feci kazada sürücü öldü, araçtaki 3 kişi de ağır yaralandı.
E-5 karayolu Merter yönünde seyreden Muhammet E.A. (19) idaresindeki 34 ZJ 2533 plakalı cip yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Yanmaya başlayan aracın sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola fırladı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.