İstanbul’da makas faciası (Araç alev aldı, sürücü camdan fırladı)

“MAKAS ATARAK GELİYORDU”

Kazayı gören Arden Saral, “Okmeydanı istikametinden Bakırköy istikametine devam ederken sol şeritten siyah cip bir araç makas atarak geliyordu. Selektör atarak yol istedi benden. Sağ şerite geçtim ve aracı sadece takip ettim. İçinde 4 ya da 5 erkek arkadaş vardı. Hiçbirisinde emniyet kemeri takılı değildi. Araç süratli şekilde önümden devam etti. Arkasından sadece yavaşça onu seyrettim ve Zeytinburnu istikametine geldiğimizde araç sağ taraftaki refüje vurarak sol taraftaki şerite geçti ve araç yanarak araç sürücüsü camdan dışarıya fırladı. Durum çok kötüydü, içler acısıydı. Ben bakamadım, araç yanıyordu.” dedi.