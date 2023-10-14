İstanbul’da makas faciası (Araç alev aldı, sürücü camdan fırladı)

İstanbul’da E-5 karayolunda makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı. Kazanın etkisiyle araç alev alırken, sürücü ön camdan fırladı. Feci kazada sürücü öldü, araçtaki 3 kişi de ağır yaralandı.

İstanbul’da makas faciası (Araç alev aldı, sürücü camdan fırladı) - 1

E-5 karayolu Merter yönünde seyreden Muhammet E.A. (19) idaresindeki 34 ZJ 2533 plakalı cip yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Yanmaya başlayan aracın sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola fırladı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da makas faciası (Araç alev aldı, sürücü camdan fırladı) - 2

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan Erdem Ö, Eren G. ve Yusuf D’yi sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılırken sürücü Muhammet E.A’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren G, Erdem Ö. ve Yusuf D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da makas faciası (Araç alev aldı, sürücü camdan fırladı) - 3

Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken E-5 kara yolunda trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.

İstanbul’da makas faciası (Araç alev aldı, sürücü camdan fırladı) - 4

“MAKAS ATARAK GELİYORDU”

Kazayı gören Arden Saral, “Okmeydanı istikametinden Bakırköy istikametine devam ederken sol şeritten siyah cip bir araç makas atarak geliyordu. Selektör atarak yol istedi benden. Sağ şerite geçtim ve aracı sadece takip ettim. İçinde 4 ya da 5 erkek arkadaş vardı. Hiçbirisinde emniyet kemeri takılı değildi. Araç süratli şekilde önümden devam etti. Arkasından sadece yavaşça onu seyrettim ve Zeytinburnu istikametine geldiğimizde araç sağ taraftaki refüje vurarak sol taraftaki şerite geçti ve araç yanarak araç sürücüsü camdan dışarıya fırladı. Durum çok kötüydü, içler acısıydı. Ben bakamadım, araç yanıyordu.” dedi.

İstanbul’da makas faciası (Araç alev aldı, sürücü camdan fırladı) - 5
İstanbul’da makas faciası (Araç alev aldı, sürücü camdan fırladı) - 6
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