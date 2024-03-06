İstanbul’da müdürden veliyi hastanelik eden dayak
İstanbul Büyükçekmece’de iddiaya göre bir okul müdürü, deprem tatbikatı sırasında 4 öğrenciyi dövdü. Çocuğunu görmek için okula gelen velilerden Hakan Utanç da müdürle kavga edince yaralandı. Okul müdürü polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Büyükçekmece’de bir okul müdürü önce öğrencileri dövdü, ardından kavga ettiği veliyi elinden yaraladı.Olay, 13.00 sıralarında Mimasinan Mahallesi’nde bulunan Batıköy Memurdan Armağan İlkokulu ve Ortaokulu’nda yaşandı.