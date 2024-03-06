İstanbul’da müdürden veliyi hastanelik eden dayak

Olayı anlatan Hakan Utanç, “Kendisine sadece ‘Bu mevzu doğru mu’ diye sordum. ‘Olsa ne olur’ dedi. Ondan sonra da aramızda kavga çıktı. Kavgadan ziyade diğer öğretmenlerin de lincine uğradım.” diye konuştu.

Darbedildiği öne sürülen öğrencilerden diğerinin annesi İpek Üsta ise, “Çocuğum beni aradı, ‘Anne okul müdürü beni dövdü’ dedi. Okula geldim başka çocukları da dövmüş. Durup dururken keyfine göre dövmüş. Hastanede dedi ki, ‘Sizin veremediğiniz eğitimi, çocuklarınıza ben veriyorum. Döverek.’ Dövmekle eğitimden bahsediyor bize. Onu da dövmüşler sanırım.” diye konuştu.