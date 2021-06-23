İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da kent genelinde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Aniden bastıran yağmur nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.
Abone ol
Paylaş
Anadolu Ajansı 23.06.2021 - 14:46| Son Güncelleme : 23.06.2021 - 15:04
İstanbul'da aniden başlayan sağanak, kent genelinde biirçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Kentin Avrupa ve Anadolu yakasında başlayan yağış etkisini giderek artırdı.
Aniden etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara geçerek, yağmurdan korunmaya çalıştı.
Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda, bölgede beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.