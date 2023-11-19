İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi)

ŞİLE’DE DERE TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.