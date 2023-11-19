İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi)

Türkiye’nin batısında fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul’da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Şile’yi ise fırtına vurdu. Şile’deki Yeşiçay Deresi’nin taşması sonucu işletmeleri su bastı. Dev dalgaların görüldüğü Şile sahilinde maddi hasar oluştu. Valilik, Şile’de okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Kentin iç kesimlerdeki ilçelerde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, toprak kayması yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, fırtınanın saat 22.00’ye doğru gücünü yitireceğini söyledi.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 1

Türkiye’nin batısında sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.

İstanbul’da dün başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle bazı bölgelerde kar yağışına dönüştü.

Kentin kuzeyinde bulunan ilçelerde fırtına nedeniyle sahil kesimlerinde dev dalgalar oluştu, dere taştı, su baskınları yaşandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, fırtınanın saat 22.00'ye doğru gücünü kaybedeceğini söyledi.

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TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 2

ŞİLE’DE DERE TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 3

Ağva'ya ulaşımın sağlandığı ormanlık yolda da devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Yağışın etkisiyle Balıbey Mahallesi, merkez ve rıhtım bölgesinde de ağaçlar devrilirken aydınlatma direği de yola düştü. İlçe merkezinde rögarlar taşarken yollarda göllenme ve su birikintileri oluştu.

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İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 4

Kumbaba Mahallesi'nde de su baskınları yaşandı, sahil kesiminde yüksek dalgalar oluştuğu gözlendi.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 5

ŞİLE’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, Şile’de okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi’nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.” denildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personelin yarın izinli sayılacağı açıklandı.
İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 6

GARİPÇE’DE DALGALAR TESİSİ YIKTI

Sarıyer’in Garipçe sahilinde de fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 7

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yer yer 3-4 metreye ulaşan dalgalar, sahilde bulunan bir tesiste maddi hasar oluşmasına neden oldu.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 8

Sarıyer Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kaymakam Ömer Kalaylı'nın, yoğun yağış ve fırtınadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 9

EYÜPSULTAN’DA TOPRAK KAYMASI

Sağanak yağış Eyüpsultan ilçesinde ise toprak kaymasına neden oldu.

İlçede bulunan bir inşaatın üst kısmında bulunan çocuk parkında toprak kaydı.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından güvenlik nedeniyle park kapatıldı.

Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 10

FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ

Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla beraber etkisi gösteren fırtına da bazı olumsuzluklara neden oldu.

Bazı ilçelerde fırtına nedeniyle ağaç devrilmeleri meydana geldi.

Beykoz Kanlıca’da Mihribat Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç yolun üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kaldırıldı.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 11

Avcılar da fırtınanın etkili olduğu ilçelerden birisi…

Avcılar’ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde fırtına nedeniyle bir ağaç kökünden söküldü.

Ağacın bir bölümü, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 12

Sarıyer’de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, Rumeli Feneri Yolu’nu kapattı.

Jandarma ekipleri devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yolda başka kazaların yaşanmaması için tedbir alırken, itfaiye ekipleri ağaçları keserek kaldırdı. Kesilen ağaçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 13

THY’NİN 105 SEFERİ İPTAL

Kentte etkili olan fırtına, hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan 105 seferini iptal etti.

THY’nin bugün İstanbul Havalimanı’ndan yapılması planlanan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılması planlanan 23 seferi yapılamayacak.

Öte yandan, şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçaklar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 14

SABAHA KARŞI KAR YAĞDI

Kentte dün 14 derece civarında seyreden sıcaklıklar, bugün 2 dereceye kadar düştü.

Yağışlar, sabah erken saatlerde il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 15

BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTU

Hafta sonu mesaisi için işe gitmek üzere dışarı çıkan İstanbullular, kentin birçok noktasında beyaz örtüyle karşılaştı.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 16

HADIMKÖY’DE TUZLAMA ÇALIŞMASI

Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan kar yağışı nedeniyle Hadımköy’de belediye ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı.

Bir süre etkili olan kar daha sonra yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı.

İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi) - 17

İSTANBUL’DA PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Fırtınanın bu gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında, gece saatlerinden itibaren fırtınanın yerini rüzgara bırakacağını söyledi.

Haftanın ilk günü İstanbul’da hafif yağmur beklendiğini söyleyen Çalışkan, “Kentte bugün en fazla 1-2 derece hissedilen hava sıcaklığı, yarın 10-12 derecelerde olacak. Güneş gün içinde aralıklarla yüzünü gösterecek.” dedi.

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