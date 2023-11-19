İstanbul’da sağanak yağış, fırtına ve kar (Şile’de okullar tatil edildi)
Türkiye’nin batısında fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul’da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Şile’yi ise fırtına vurdu. Şile’deki Yeşiçay Deresi’nin taşması sonucu işletmeleri su bastı. Dev dalgaların görüldüğü Şile sahilinde maddi hasar oluştu. Valilik, Şile’de okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Kentin iç kesimlerdeki ilçelerde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, toprak kayması yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, fırtınanın saat 22.00’ye doğru gücünü yitireceğini söyledi.
Türkiye’nin batısında sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.
İstanbul’da dün başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle bazı bölgelerde kar yağışına dönüştü.
Kentin kuzeyinde bulunan ilçelerde fırtına nedeniyle sahil kesimlerinde dev dalgalar oluştu, dere taştı, su baskınları yaşandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, fırtınanın saat 22.00'ye doğru gücünü kaybedeceğini söyledi.
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