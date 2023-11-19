Meteoroloji'den 50 il için uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına devam ediyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Hafta sonu tüm yurt soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. İstanbul'da dün sabah erken saatlerde başlayan yağış gece saatlerinde etkisini arttırararak devam etti. Yağışla birlikte saatteki hızı yer yer 100 km'ye kadar çıkan karayel fırtınası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, AKOM ve AFAD'dan arka arkaya uyarılar geldi. Vatandaşların su baskını, çatı uçması, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Öte yandan Türk Hava Yolları'ndan (THY) ve Pegasus'tan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri yapıldı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, dün itibariyle Trakya'dan başlayarak yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.
Ayrıca fırtına da etkili olurken İstanbul Valiliği, AFAD, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldı.
İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 154, Pegasus Hava Yolları ise 82 seferini iptal etti.