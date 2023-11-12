İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyunu | Telefonu aynı anda kapatınca plan çöktü

İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyununu, güvenlik kamerası görüntüleri bozdu. Bir kadın, iş yaptığı kadının 500 bin lirasını çalmak için sevgilisini kapkaççı kılığına sokup, bankadan çektiği parayı çaldırdığını söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin yakaladığı ayrıntı, sevgilileri ele verdi.

İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyunu | Telefonu aynı anda kapatınca plan çöktü - 1

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde iş yaptığı kadının 500 bin lirasını çalmak isteyen bir kişi, sevgilisini kapkaççı kılığına sokup, soyulduğunu iddia etti. Çiftin planı, polisin dikkati sayesinde çöktü.

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İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyunu | Telefonu aynı anda kapatınca plan çöktü - 2

Olay, geçtiğimiz Salı günü ilçeye bağlı Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir organizasyon şirketinin sahibi Müge K. ile iş yapan Bahar T., bankadan şirkete ait 500 bin lira parayı çekti.

Parayı Müge K.’ye vermek için çeken Bahar T., bankadan çıkar çıkmaz motosikletle gelen kasklı bir kişi tarafından kapkaça uğradı.

Parayı çaldıran kadın ardından Müge K.’yi arayarak, kapkaça uğradığını söyledi.

Kapkaç anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyunu | Telefonu aynı anda kapatınca plan çöktü - 3

TELEFONU AYNI ANDA KAPATMALARI, PLANI ÇÖKERTTİ

Polise giden Bahar T., yaşadığı olayı anlatıp kapkaççı hakkında şikayetçi oldu.

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Bahar T.’nin ifadesinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde polis, motosikletli kişinin bankanın yaklaşık 20 metre önünde beklediğini ve cep telefonuyla görüşme yaptığını belirledi.

Motosikletli kişinin telefon görüşmesini sonlandırıp harekete geçtiği esnada ise Bahar T.’nin de telefon görüşmesini sonlandırdığı Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından fark edildi.
İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyunu | Telefonu aynı anda kapatınca plan çöktü - 4

ÇELİŞKİLİ İFADELER ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Tespitin ardından Bahar T.’nin tekrardan emniyette ifadesi alındı.

Kadının çelişkili ifadeler vermesi ve paranın tamamını da Müge K.’ye vereceğini söylemesi üzerine Müge K.’nin ifadesine başvuruldu.

Müge K., Bahar T. ile daha önceden de birkaç kez buluştuğunu ve para alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Müge K. ayrıca Bahar T.’nin olaydan sonra kendisini arayarak 500 bin lira paranın çalındığını da belirttiğini ifade etti.
İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyunu | Telefonu aynı anda kapatınca plan çöktü - 5

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Bahar T.’nin erkek arkadaşı Ferhat A.’yı ifadesine başvurmak üzere emniyete davet etti.

Görüntüleri inceleyen polis, kapkaççının Ferhat A.’ya benzediğini tespit etti. Görüntüler izletilen Müge K. de kapkaççıyı Bahar T.’nin sevgilisi Ferhat A.’ya benzettiğini belirtti.

Ardından da polisin sorguya aldığı Ferhat A., kapkaçı yaptığını itiraf etti.

Ferhat A., sevgilisi olan Bahar T. ile olayı planladığını, parayı çektikten sonra sokakta beklerken kendisine haber ettiğini ve kasıtlı olarak kendisini soydurduğunu belirtti.
İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyunu | Telefonu aynı anda kapatınca plan çöktü - 6

PARA BULUNDU, ÇİFT SERBEST BIRAKILDI

Ferhat A. ifadesinde çaldığı 500 bin lirayı ise kız kardeşi olan Melek A.’ya bıraktığını söyledi.

Bunun üzerine Melek A.’nın Sultangazi’deki evine giden polis, parayı eksiksiz ele geçirdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Bahar T. ve sevgilisi Ferhat A. şüpheli olarak gözaltına alındı.
İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyunu | Telefonu aynı anda kapatınca plan çöktü - 7

Emniyette ifadeleri alınarak “kapkaç”, “yalan beyan” ve “paravan şirketten vergi kaçakçılığı” suçundan adli işlem yapılan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan sevgili çift ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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