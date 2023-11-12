İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyunu | Telefonu aynı anda kapatınca plan çöktü

ÇELİŞKİLİ İFADELER ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Tespitin ardından Bahar T.’nin tekrardan emniyette ifadesi alındı.

Kadının çelişkili ifadeler vermesi ve paranın tamamını da Müge K.’ye vereceğini söylemesi üzerine Müge K.’nin ifadesine başvuruldu.

Müge K., Bahar T. ile daha önceden de birkaç kez buluştuğunu ve para alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Müge K. ayrıca Bahar T.’nin olaydan sonra kendisini arayarak 500 bin lira paranın çalındığını da belirttiğini ifade etti.