İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyunu | Telefonu aynı anda kapatınca plan çöktü
İstanbul’da sevgililerin kapkaç oyununu, güvenlik kamerası görüntüleri bozdu. Bir kadın, iş yaptığı kadının 500 bin lirasını çalmak için sevgilisini kapkaççı kılığına sokup, bankadan çektiği parayı çaldırdığını söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin yakaladığı ayrıntı, sevgilileri ele verdi.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde iş yaptığı kadının 500 bin lirasını çalmak isteyen bir kişi, sevgilisini kapkaççı kılığına sokup, soyulduğunu iddia etti. Çiftin planı, polisin dikkati sayesinde çöktü.