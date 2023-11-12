İstanbul'da sevgililerin kapkaç oyunu kamerada
İstanbul Kağıthane'wde bir kadın, iş yaptığı ortağının yarım milyon lirasını çalmak için akılalmaz bir plan yaptı. Sevgilisini kapkaççı kılığına sokan kadın, bankadan çektiği parayı çaldırttı. Olaydan sonra emniyete giderek kapkaça uğradığını söyleyen kadının oyununu Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu. Kapkaçtan hemen önce sevgilisiyle aynı anda telefon görüşmesini sonlandıran kadını, acemi oyunculuğu ele verdi. Film gibi olay böyle görüntülendi.
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