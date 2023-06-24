İstanbul'da "sivri sinek" tedirginliği

İstanbul’un bir çok ilçesinde sivrisinek şikayetleri arttı. Avcılar’da sivrisinek yoğunluğu cep telefonu kamerasına yansırken, mahalle sakinleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, sivrisinek ısırığının ciddiye alınması gerektiğini vurgularken, İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ise sivrisinekle mücadelede 182 ekip ve 611 personelin görev yaptığını söyledi.

İstanbul'da "sivri sinek" tedirginliği - 1

İstanbul'da bir çok ilçede sivrisinek şikayeti arttı. Bir çok kişi ev ve araçları saran onlarca sivrisineği çekip sosyal medyada paylaştı. Avcılar, Yeşilkent Mahallesi sakinleri de yaz aylarının gelmesiyle artan sivrisinekler nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Sivrisinek yoğunluğunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden mahalle sakinleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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İstanbul'da "sivri sinek" tedirginliği - 2

Mahalleden geçen deredeki pislikler ve zamanında toplanmayan çöpler nedeniyle sivrisineklerin çoğaldığını iddia eden mahalle sakinleri ilaçlama araçlarının mahallelerine daha sık gelmesini istiyor.

“Mahallede sivrisinek çok, çocukları ısırıyor. Isırdığı yer kabarıyor ve içinden su çıkıyor. İlaç alıyoruz ama hiçbirşey fayda etmiyor.” diyen mahalle sakinlerinden Meliha Elmastaş, “Evde bebeklerimiz var, çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Camı açsak, içeri hava girsin desek çocuklar yine aynı oluyor, hep ısırıyorlar.” şeklinde konuştu.

İstanbul'da "sivri sinek" tedirginliği - 3

Sivrisineklerin kaynağının, mahalleden geçen dere ve çöplerin zamanında toplanmaması olduğunu ileri süren Şehnaz Kılıç ise daha fazla ilaçlama yapılması gerektiğini söyledi. Kılıç, “Çocuklarımıza yazık günah, havalar ısındığı için mecbur kendimizi dışarı atıyoruz ama sineklerden dolayı hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz.” dedi.

İstanbul'da "sivri sinek" tedirginliği - 4

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay ise sivrisinek ısırığı sonrası hastaneye başvuruların sayısının genel olarak Ağustos Eylül aylarında daha çok olduğunu, bu sene az da olsa şikayetlerin daha erken başladığını anlattı.

Kutlubay, “Bazen çok nadir görebiliriz, çok sık görmeyiz ama anafilaktoid dediğimiz reaksiyonlar çok nadiren gelişebilir. O da en korktuğumuz reaksiyondur. Solunumun durması, dilin veya solunum yolunun şişmesiyle nefesin kesilmesi, tansiyonun düşmesi ve hastanın bayılması tarzında gider. O açıdan dikkatli olmakta fayda var.” dedi.

İstanbul'da "sivri sinek" tedirginliği - 5

Son dönemdeki sivrisineklerin cinslerinin farklı olduğunu söyleyen Kutlubay, “Özellikle geçen yıl Aedes sineği dediğimiz sivrisinek cinsi vardı, ısırmıyordu; resmen koparıyordu. Soktuğu yerde şiddetli yangı ve ağrı da yapabiliyor. Ona bağlı olarak da alerjik reaksiyonlar artabiliyor.” dedi.

İstanbul'da "sivri sinek" tedirginliği - 6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit konuyla ilgili yaptığı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi'nin yılın 12 ayı hizmetlerine devam ettiğini, sivrisinek, karasinek, kene, pire, kemirgen ve hamamböceği ile mücadelede 182 ekip 611 personelin görev aldığını belirtti.

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