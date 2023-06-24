İstanbul'da "sivri sinek" tedirginliği
İstanbul’un bir çok ilçesinde sivrisinek şikayetleri arttı. Avcılar’da sivrisinek yoğunluğu cep telefonu kamerasına yansırken, mahalle sakinleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, sivrisinek ısırığının ciddiye alınması gerektiğini vurgularken, İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ise sivrisinekle mücadelede 182 ekip ve 611 personelin görev yaptığını söyledi.
İstanbul'da bir çok ilçede sivrisinek şikayeti arttı. Bir çok kişi ev ve araçları saran onlarca sivrisineği çekip sosyal medyada paylaştı. Avcılar, Yeşilkent Mahallesi sakinleri de yaz aylarının gelmesiyle artan sivrisinekler nedeniyle tedirginlik yaşıyor.
Sivrisinek yoğunluğunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden mahalle sakinleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.