İstanbul’da sokak ortasında infaz: Aracından indiği anda kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul’da bir kişi aracından indiği sırada kurşun yağmuruna tutulup öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin aracı Eyüpsultan’da yanmış halde bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da sokak ortasında infaz: Aracından indiği anda kurşun yağmuruna tuttular - 1

İstanbul’da Mesut A. isimli kişi, aracından indiği sırada kurşun yağmuruna tutulup öldürüldü.

Olay 5 Nisan Cuma günü Sancaktepe’ye bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Mesut A. otomobilinden indiği sırada, şüphelilerin kullandığı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İstanbul’da sokak ortasında infaz: Aracından indiği anda kurşun yağmuruna tuttular - 2

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, Mesut A’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin otomobilde ve çevrede yaptığı incelemelerde 11 adet boş kovan bulundu.

Mesut A’ın cansız bedeni İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul’da sokak ortasında infaz: Aracından indiği anda kurşun yağmuruna tuttular - 3

KAÇTIKLARI ARACI YAKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, olayda kullanılan aracı Eyüpsultan’da ormanda yanmış halde buldu.

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da sokak ortasında infaz: Aracından indiği anda kurşun yağmuruna tuttular - 4

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan Yasin Tolga T., Emre B. ve Cem Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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