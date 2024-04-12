İstanbul’da sokak ortasında infaz: Aracından indiği anda kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul’da Mesut A. isimli kişi, aracından indiği sırada kurşun yağmuruna tutulup öldürüldü.

Olay 5 Nisan Cuma günü Sancaktepe’ye bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Mesut A. otomobilinden indiği sırada, şüphelilerin kullandığı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.