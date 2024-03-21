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İstanbul’da tacizden kurtaran Bobi’ye kurşun tartışması

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 2 köpeğini kız kardeşiyle birlikte sokakta gezdiren Seda Nur Koca, iddiaya göre alkollü bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Şüphelinin elindeki kalasla genç kızların üzerine koşması üzerine, sokakta yaşayan Bobi isimli köpek tacizcinin pantalonunu çekiştirdi. Genç kızlar şüpheliden şikayetçi olurken, olay yerine gelen bekçilerden biri üzerine doğru geldiği gerekçesiyle Bobi’ye silahla ateş etti. Bekçi hakkında işlem başlatılırken, Koca hakkında ise görevli memura hakaretten işlem yapıldı. Bobi’nin ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İstanbul’da tacizden kurtaran Bobi’ye kurşun tartışması - 1

İstanbul Çekmeköy’de genç kızları tacizden kurtaran Bobi, bir bekçi tarafından üzerine koştuğu gerekçesiyle silahla vuruldu.

Olay 16 Mart Cumartesi gecesi meydana geldi.

Seda Nur Koca, kız kardeşiyle evinde beslediği köpeklerini sokakta dolaştırmaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da tacizden kurtaran Bobi’ye kurşun tartışması - 2

İddiaya göre Koca ve kız kardeşi yolda yürüdüğü sırada alkollü bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Şüpheli, önce genç kızların köpeklerine saldırmak istedi ardından üzerlerine yürüdü ve elindeki kalasla saldırmaya çalıştı.

Yaşanan arbede sırasında, genç kızları yanındaki Bobi isimli sokakta yaşayan köpek, şüphelinin montunu ve pantolonunu çekiştirerek korumaya çalıştı.

Şüpheli, genç kızların önünde pantolonunu indirip, köpek tarafından ısırıldığını iddia etti.

İstanbul’da tacizden kurtaran Bobi’ye kurşun tartışması - 3

Şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, genç kızların yardım çağrısına mahalle sakinleri koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre Seda Nur Koca şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittikten sonra bölgeye gelen mahalle bekçilerinden biri sokak köpeğine üzerine geldiği gerekçesiyle silahla ateş etti.

Köpek, bir mahalle sakini tarafından veterinere götürüldü. Sokak köpeğinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Genç kızlara saldıran şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul’da tacizden kurtaran Bobi’ye kurşun tartışması - 4

Emniyetten alınan bilgiye göre, gece saatlerinde R.D’nin sokak köpekleri tarafından ayağından ısırıldığı ve Seda Nur Koca’ya saldırması üzerine polis merkezine getirildikleri öğrenildi.

İstanbul’da tacizden kurtaran Bobi’ye kurşun tartışması - 5

Kadınlarla birlikte tasmalı köpekler ve sokakta yaşayan 4 köpeğin kendilerine doğru gelmesi üzerine görevli bekçi, sokak köpeğine bir el ateş etti.

Yaklaşık 10 dakika sonra yaralı köpeğin polis aracıyla bir hayvan hastanesine götürüldüğü daha sonra da Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanına sevk edildiği öğrenildi.

Alemdağ Polis Merkezi’nde bulunan Seda Nur Koca’nın, köpeğin vurulmasının ardından kardeşiyle telefonda konuşurken bekçiler hakkında hakaret içerikli kelimeler kullandığı ve bu konuşmanın ekipler tarafından tutanak altına alındığı da öğrenildi.

Görevli bekçi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem başlatılırken Seda Nur Koca hakkında ise, görevli memura hakaretten işlem yapıldı.
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