İstanbul’da tacizden kurtaran Bobi’ye kurşun tartışması

Kadınlarla birlikte tasmalı köpekler ve sokakta yaşayan 4 köpeğin kendilerine doğru gelmesi üzerine görevli bekçi, sokak köpeğine bir el ateş etti.

Yaklaşık 10 dakika sonra yaralı köpeğin polis aracıyla bir hayvan hastanesine götürüldüğü daha sonra da Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanına sevk edildiği öğrenildi.

Alemdağ Polis Merkezi’nde bulunan Seda Nur Koca’nın, köpeğin vurulmasının ardından kardeşiyle telefonda konuşurken bekçiler hakkında hakaret içerikli kelimeler kullandığı ve bu konuşmanın ekipler tarafından tutanak altına alındığı da öğrenildi.

Görevli bekçi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem başlatılırken Seda Nur Koca hakkında ise, görevli memura hakaretten işlem yapıldı.