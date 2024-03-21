İstanbul’da tacizden kurtaran Bobi’ye kurşun tartışması
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 2 köpeğini kız kardeşiyle birlikte sokakta gezdiren Seda Nur Koca, iddiaya göre alkollü bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Şüphelinin elindeki kalasla genç kızların üzerine koşması üzerine, sokakta yaşayan Bobi isimli köpek tacizcinin pantalonunu çekiştirdi. Genç kızlar şüpheliden şikayetçi olurken, olay yerine gelen bekçilerden biri üzerine doğru geldiği gerekçesiyle Bobi’ye silahla ateş etti. Bekçi hakkında işlem başlatılırken, Koca hakkında ise görevli memura hakaretten işlem yapıldı. Bobi’nin ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
İstanbul Çekmeköy’de genç kızları tacizden kurtaran Bobi, bir bekçi tarafından üzerine koştuğu gerekçesiyle silahla vuruldu.
Olay 16 Mart Cumartesi gecesi meydana geldi.
Seda Nur Koca, kız kardeşiyle evinde beslediği köpeklerini sokakta dolaştırmaya çıktı.