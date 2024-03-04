İstanbul’daki vahşi cinayette ilk duruşma | 10 gün önce “Kemik ateşte yanar mı?” diye arama yapmış
Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın 19 yaşındaki oğlu Muhammet Nuh Kasadar’ı boğarak öldürüp parçalara ayıran, ardından ceset parçalarını derin dondurucuya koyan Hakan Öztürk, ilk kez hakim karşısına çıktı. Öztürk’ün vahşi cinayetten 10 gün önce internette, “Kemik ateşte yanar mı, kemik kaç derecede yok olur, kimliği belirsiz cesetler, 10 bin euro kaç TL eder.” şeklinde arama yaptığı belirlendi. Duruşmada arama geçmişi sorulan Öztürk, “Bir diyeceğim yok.” diye yanıt verdi.
İstanbul Bayrampaşa’da bir evdeki dondurucuda cesedi bulunan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ı aralarında çıkan kavgada boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Öztürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu.
Sanık Öztürk, kimlik tespitinde inşaat işçisi olduğunu belirtirken, mahkeme başkanının dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporları, maktulle bulunan görüntüleri ve iddianameye ilişkin bir diyeceği olup olmadığını sorusuna “Yok.” yanıtını verdi.