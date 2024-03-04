İstanbul’daki vahşi cinayette ilk duruşma | 10 gün önce “Kemik ateşte yanar mı?” diye arama yapmış

CİNAYETTEN 10 GÜN ÖNCE KAN DONDURAN ARAMALAR

Hakim, cinayetten 10 gün önce cep telefonundan yapılan internet aramalarında, “Kemik ateşte yanar mı, kemik kaç derecede yok olur, kimliği belirsiz cesetler, 10 bin euro kaç TL eder” şeklinde aramalar yaptığını, ceset parçalama ve cinayet videoları izlediğini sorunca sanık Öztürk, bir diyeceği olmadığını söyledi.

Ayrıca sanığın Telegram uygulaması üzerinde, çocukların müstehcen görüntülerinin tespit edildiğinin sorulması üzerine sanık, bu konuda da “Bir diyeceğim yok.” yanıtını verdi.

Eşiyle kira borcu üzerine yazıştıklarını, sanığın ağladığının sorulması üzerine de herhangi bir diyeceği olmadığını belirtti.