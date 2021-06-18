İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar su altında kaldı. Başakşehir'de bir istinat duvarı yıkıldı. Aniden bastıran yağış trafiği de etkiledi. Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi. Yağış nedeniyle tramvay seferleri de aksadı.

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İHA - Anadolu Ajansı - DHA 18.06.2021 - 16:36

GÜNDÜZ GECE OLDU Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı. Bir anda sağanak bastırdı.

Şişli, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu, Fatih civarında devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı.

Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ÇIKTI Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 15.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 76'ya kadar yükseldi.

Yağışın şiddetli olduğu yerlerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Eyüpsultan'da yolların bir kısmı su altında kaldı.

SULTANGAZİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI, EVLERİ SU BASTI Etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı.

Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı.

Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.

TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI Kuvvetli yağış tramvay seferlerini de etkiledi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Bir diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ Başakşehir'de ise Şeyh Şamil Caddesi'nde yağmurun ardından yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.

Başakşehir'de ise bir istinat duvarı yıkıldı.

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