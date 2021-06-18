İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar su altında kaldı. Başakşehir'de bir istinat duvarı yıkıldı. Aniden bastıran yağış trafiği de etkiledi. Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi. Yağış nedeniyle tramvay seferleri de aksadı.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 18.06.2021 - 16:36

İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 1

GÜNDÜZ GECE OLDU

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı. Bir anda sağanak bastırdı.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 2
Şişli, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu, Fatih civarında devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 3
Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 4

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ÇIKTI

Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 5
İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 15.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 76'ya kadar yükseldi.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 6
Yağışın şiddetli olduğu yerlerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Eyüpsultan'da yolların bir kısmı su altında kaldı.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 7

SULTANGAZİ'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI, EVLERİ SU BASTI

Etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 8
Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 9
Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 10

TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI

Kuvvetli yağış tramvay seferlerini de etkiledi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 11
Bir diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 12

BAŞAKŞEHİR'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Başakşehir'de ise Şeyh Şamil Caddesi'nde yağmurun ardından yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 13
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 14
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 15
İstanbul'u sağanak vurdu: Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı - 16
Başakşehir'de ise bir istinat duvarı yıkıldı.

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