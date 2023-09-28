İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu)

Yağışların devam edeceğini söyleyen İmamoğlu, "Şu anda durağan bir süreç var. Yoğunluk biraz azalmış gözüküyor. Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu bilgilere göre, pazartesiye kadar yağışlar İstanbul'da etkisini sürdürecek ama bu denli etkili olmasa da anlık geçişler beklenmekte." dedi.

İmamoğlu, "Bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve bu konuda vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz. Daha önce uyardığımız gibi, bu akşam da böyle bir süreç bekleniyor. Buna benzer geçişleri, cumartesi geceyi pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde, pazar sabahına kadar yaşayabileceğimiz noktasında uyarıları var arkadaşlarımın.” diye konuştu.