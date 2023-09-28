İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu)

İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Su baskınlarının da yaşandığı kentte AFAD ve Büyüşehir Belediyesi ekipleri birçok noktada çalışma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısı yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu da vatandaşları pazartesi gününe kadar dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan AFAD'dan da vatandaşların telefonlarına uyarı mesajı gönderildi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise İstanbul'daki yağışların 4 gün süreceğini ifade etti.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 1

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı. Yağış akşam saatlerinde ise etkisini artırdı.

VİDEOYA GİT: Büyükçekmece'de sağanak: Yollar göle döndü 

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 2

Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Büyükçekmece gibi ilçelerde sağanak eksini artırırken bazı bölgelerde dolu yağdı.

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 3

Dün sabah saatlerinde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ilçelerinde ise akşam saatlerinde sağanak eksini artırırken bazı bölgelerde ise dolu yağdı.

Kentin birçok noktasında caddeler göle döndü. Sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 4

AĞACA SARILARAK HAYATA TUTUNDU

Arnavutköy Tayakadın Türkköşe Mevkii'nde dere taştı. Bir konteynerde kalan işçilerden biri suya kapılmamak için ağaca tutundu.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 5

Sel ortasında kalan şçi kepçeyle kurtarıldı ve alkışlarla güvenli alana götürüldü.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 6

Gaziosmanpaşa'da da etkili olan kuvvetli yağışın ardından yollar göle döndü.

Park halindeki çok sayıdaki araç sele kapıldı. Araçların sürüklendiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 7

Sürüklenen otomobillerden birinin sahibi olan Tolga Yaman, "Bir anda sular yükselmeye başladı, yukarıdan sular gelmeye başladı. Rögarlar iyi çalışmıyor. Su boşaltımı olmayınca su yükseldi. Önce benim otomobilim havalandı, ardından minibüse çarptı. Minibüs öndeki TIR'a çarptı, sonra bir başka otomobil akıntıyla benim aracımın üstüne çıktı" dedi.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 8

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN SELE KAPILDI

Kazım Karabekir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın nehre dönen yolda sele kapıldı.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 9

Bir süre sürüklenen kadın çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 10

ARNAVUTKÖY'DE BAZI BİNALARIN İSTİNAT DUVARLARI ÇÖKTÜ

Arnavutköy'ün merkez Mahallesi Zülal Sokak'taki bir binanın istinat duvarında, akşam saatlerinde yaşanan kuvvetli yağışın ardından çökme meydana geldi.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 11

Duvarın çöktüğü binanın alt katındaki daireyi su bastı. Su basan dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 12

Mahalledeki diğer bazı binaların istinat duvarları da yağış dolayısıyla çökerken, itfaiye ekipleri bodrum katlarını su basan apartmanlarda tahliye çalışması başlattı.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 13

VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısını yaptı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 14

AFAD, SMS GÖNDERDİ

AFAD'ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda da "Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte özellikle Arnavutköy ilçesinde etkili olan yağışlar ve sonrasında yaşanan bazı su baskınlarıyla ilgili AKOM’da açıklamalarda bulundu.

2 saat içerisinde Arnavutköy ilçesinde metrekareye 200 kilogramı aşan oranda yağış düştüğü bilgisini paylaşan İmamoğlu, vatandaşları pazartesi gününe kadar dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 16

Yağışların devam edeceğini söyleyen İmamoğlu, "Şu anda durağan bir süreç var. Yoğunluk biraz azalmış gözüküyor. Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu bilgilere göre, pazartesiye kadar yağışlar İstanbul'da etkisini sürdürecek ama bu denli etkili olmasa da anlık geçişler beklenmekte." dedi.

İmamoğlu, "Bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve bu konuda vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz. Daha önce uyardığımız gibi, bu akşam da böyle bir süreç bekleniyor. Buna benzer geçişleri, cumartesi geceyi pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde, pazar sabahına kadar yaşayabileceğimiz noktasında uyarıları var arkadaşlarımın.” diye konuştu.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 17

İmamoğlu, sahada 3 bin 430 personelle bin 658 aracın görev yaptığını ve müdahalelerin sürdüğünü belirtti.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 18

4 GÜN SÜRECEK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul'daki kuvvetli yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu. 

En fazla yağışın Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt ve Başakşehir tarafında olduğunu ifade eden Çalışkan, "Lodos ve poyrazın çatıştığı yer olduğu için buraya diğer bölgelere göre daha fazla yağmur düşüyor. 30 ila 50 kg arasında yağış düştü." dedi.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 19

Geçen ay İstanbul'daki sel faciasında 125 kilogram yağış düştüğünü hatırlatan Çalışkan, "İstanbul'da bir saatte yaşan 30 kg yağış su baskınlarına neden olabilir. Bu yağış İstanbul'da 4 gün sürecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 20

Yağışların 4 gün süreceğini dile getiren Çalışkan, "Genel olarak hafif olarak 4 gün boyunca sürecek. Ara ara bazı noktalarda kuvvetlenebilir. Pazar günü yer yer 20-25 kilogram yağmur düşebilir. En az 20 ilçede yağış hafif olurken bazı ilçelerde kısım kısım kuvvetli olabilir." diye konuştu.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 21

TRAMVAY VE TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kuvvetli yağış nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 22

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Kuvvet yağış Başakşehir ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 23

Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 24

SÜRÜKLENDİ

Küçükçekmece İkitelli'de seyir halinde olan bir motosikletli ise yere düşerek suda sürüklenmeye başladı.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 25

Başakşehir İkitelli Selvi Sokak'ta yağış sorası yol göle döndü. Çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşlar araçlarının üzerine çıktı. Göle dönen yol havadan görüntülendi.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 26

ARNAVUTKÖY'DE OKUL BAHÇESİNİ SU BASTI

Kentte etkili olan sağanak ve su baskınları nedeniyle Arnavutköy'ün Haraççı Mahallesi'nde bulunan Mehmet Zeki Obdan İlkokulu'nun bahçesini de su bastı.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 27

Öğrenciler, öğretmenler ve okul idaresi personeli binanın içerisinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 28

Ekipler, öğrencileri dışarı çıkarmak için çalışma başlattı.

Veliler de çocuklarını almak için okula geldi.

Bazı çocuklar ebeveynlerinin yardımıyla dışarı çıkarılırken, itfaiyenin çalışması sonucu yaklaşık 400 öğrenci kurtarıldı.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 29

Şişli'de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'nde ise müşteriler aşırı yağış nedeniyle içeride mahsur kaldı.

Dışarıya çıkamayan vatandaşlar, girişte beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 30

MAHSUR KALDI

Seyit Onbaşı Caddesi'nde de suların yükselmesiyle araçlar mahsur kaldı.

Aracın içerisinde kalan bir sürücü, şoför mahallinden cama çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bu sırada bir kişinin ise sürüklenmemesi için aracı iple direğe bağladığı görüldü.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 31

ÇATALCA'DA YOL ÇÖKTÜ

Çatalca’da ise yoğun yağıştan dolayı yol çöktü.

Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki kurulan semt pazarının bulunduğu alanda çöken yola, 2 araç düştü.

Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 32
İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu) - 33
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