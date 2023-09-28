İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu)
İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Su baskınlarının da yaşandığı kentte AFAD ve Büyüşehir Belediyesi ekipleri birçok noktada çalışma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısı yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu da vatandaşları pazartesi gününe kadar dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan AFAD'dan da vatandaşların telefonlarına uyarı mesajı gönderildi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise İstanbul'daki yağışların 4 gün süreceğini ifade etti.
Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı. Yağış akşam saatlerinde ise etkisini artırdı.