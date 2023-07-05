İstanbul'un 10 ilçesinde düzensiz göçmen operasyonu
İstanbul’un 10 ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. Emniyet güçleri uygualamada 354 yabancıyı gözaltına alarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün erken saatlerde Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.