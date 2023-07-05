İstanbul'un 10 ilçesinde düzensiz göçmen operasyonu

Yapılan operasyonlarda 25 tur teknesi denetlendi, bin 482 yabancı uyruklu kişinin kontrolleri yapıldı, evraklarının süresinin geçmiş olduğu tespit edilen 12 tekne hakkında “4922 sayılı Kanun'a muhalefet” suçundan idari işlem başlatıldı.