İstanbul'un 10 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 10 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Ataşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Silivri ve Üsküdar ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'de sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 21.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi.
14 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 14 Kasım tarihli kesinti programına göre, Ataşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Silivri ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Ataşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Silivri ve Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?