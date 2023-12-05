İstanbul'un 10 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (5 Aralık İSKİ su kesintisi listesi)

5 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 5 Aralık tarihli kesinti programına göre, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece, Beykoz ve daha birçok ilçenin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, ilçelerde sular ne zaman gelecek?