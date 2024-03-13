İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (14 Mart BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Esenler, Güngören ve daha birçok ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Mart BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
14 MART BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 14 Mart elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 14 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;