İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (28 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi)

28 AĞUSTOS İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 28 Ağustos tarihli kesinti programına göre, Avcılar, Kadıköye, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Avcılar, Kadıköye, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek?